KORKUTAN İDDİA

Eski bir İngiliz askeri istihbarat çalışanı, Moskova'nın hastalıkları incelemenin ötesine geçip, Toledo programı aracılığıyla hastalığı nasıl silah olarak kullanabileceğini araştırmasından korkuyor. Toledo, İspanya'da vebadan harap olmuş bir şehir. Ohio'da 1918'de büyük bir grip salgını gören bir şehir de bu ismi paylaşıyor.Kar amacı gütmeyen OpenFacto örgütünden müfettişler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın 'nadir ve ölümcül' patojenleri inceleyen 48. Merkez Araştırma Enstitüsü adlı gizli bir birimi olduğunu keşfettiklerini söylüyorlar. Moskova'nın 48. Merkez Araştırma Enstitüsü, ölümcül sinir ajanı Novichok'un geliştirilmesine yardımcı olan 33. Merkez Araştırma Enstitüsü ile bağlantılı.Novichok, 2018'de Salisbury'de eski Rus casusu Sergei Skripal ve kızı Yulia'yı zehirlemek için kullanıldı.