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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika haberine göre , 'de çığ düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er 'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 29.12.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari ili Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ali Özdemir'in ailesine başsağlığı mesajı göndermiştir." ifadelerine yer verildi.

Özdemir'in cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından defin işlemleri için Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gönderilmişti.

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