Bu konularda işbirliğimizi özellikle Güney Kafkasya'da sürdürerken Astana toplantısını yine burada Soçi'de gerçekleştirebiliriz. Libya'da devam eden siyasi süreci destekliyoruz. Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulunduk. İkili ilişkilerimizi devam ettirirken bölgesel konularda işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

Dostum Sergey ve tüm Rus dostlarımızın yeni yılını tebrik etmek istiyorum.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE YAPTIRIMI

Türkiye olarak yaptırımlara karşıyız, kime yönelik olursa, kimden olursa olsun. Geçmişte AB'nin Rusya'ya yaptırımları oldu. Biz kesinlikle katılmadığımız gibi doğru olmadığını da söyledik. Yaptırımlarla sorunlar çözülemez. ABD'nin son yaptırım kararı da yanlış bir karardır. Kararın kendisi yanlış. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı da herkes çok iyi bilir. S-400 konusu dahil, tüm sorunları diyalogla çözmeyi seçtik. Aynı şekilde AB ülkeleri de bizim diğer ülkelerle ilişkilerimizi sorgulamak yerine, diyaloğu seçmelerini tavsiye ediyoruz.

RUSYA İLE AŞI ANLAŞMASI

Kovid döneminde vatandaşların tahliyesi, turizm de dahil iyi bir ilişkilerimiz oldu Rusya ile. Sayın Putin, Sputnik-V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanı'mıza talimat verdiler. Onun neticesinde kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı. Sputnik-V ile ilgili ilave bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanımız da bu bilgilerin Rusya'dan gelmeye başladığını söyledi. Bu işbirliğinin amacı sadece aşı tedariği değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye'de de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe doğru ilerliyoruz.

HAFTER'İN TEHDİDİNE YANIT

Başka bir ülkenin veya herhangi bir kişinin buna Hafter dahil, 'Türkiye ayrılsın' deme hakkı yoktur.

Hafter'in tehdit diline taviz vermeyiz. Bize tehdit olursa gereğini yapmayan tereddüt etmeyiz.