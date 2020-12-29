Dolar'da sert düşüş! Dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın peş peşe attığı adımlarla Türk lirası, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında kasım ayından bu yana en iyi performans gösteren para birimi olurken iç piyasada ise dolardaki düşüş hızlandı.

İstanbul serbest piyasada güne 7,4500 liradan başlayan dolar ilerleyen saatlerde pozitif havanın da etkisi ile hızla düşüşe geçerek 7,40'ın altına geriledi.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3850 liradan, avro 9,0470 liradan satılıyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2260, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 103,6 düzeyinde seyrediyor.