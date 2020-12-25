Çin aşısı pazartesi Türkiye'de! Aşı olacağımızı nasıl öğreneceğiz?

Çin aşısı pazar gecesi yola çıkıyor. Pazartesi de Türkiye'de olacak. Peki aşılama nasıl olacak? Aşı olacağımızı nasıl öğreneceğiz? Çocuklar da aşılanacak mı, aşılama stratejisi nasıl olacak? İlk etapta ne kadarlık bir aşı gelecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.