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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Çin aşısı pazartesi Türkiye'de! Aşı olacağımızı nasıl öğreneceğiz? Giriş: 25.12.2020 13:59 Güncelleme:25.12.2020 13:59 Çin aşısı pazar gecesi yola çıkıyor. Pazartesi de Türkiye'de olacak. Peki aşılama nasıl olacak? Aşı olacağımızı nasıl öğreneceğiz? Çocuklar da aşılanacak mı, aşılama stratejisi nasıl olacak? İlk etapta ne kadarlık bir aşı gelecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. DİĞER