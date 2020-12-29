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Son dakika: Türk jetleri Irak'ın kuzeyini bombaladı!

Son dakika haberleri... 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgelerine yapılan operasyon hakkında açıklama yapan Milli , 2 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Son dakika: Türk jetleri Irak'ın kuzeyini bombaladı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Son 24 saat içinde Avaşin-Basyan bölgesinde toplam 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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