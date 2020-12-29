Son dakika: Türk jetleri Irak'ın kuzeyini bombaladı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Son 24 saat içinde Avaşin-Basyan bölgesinde toplam 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Son 24 saat içinde Avaşin-Basyan bölgesinde toplam 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/rxJuC5xFqB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2020