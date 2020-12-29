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Aşılama programı nasıl olacak? Çin aşısı ne zaman gelecek?

A Haber
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Giriş: 29.12.2020 09:18
Güncelleme:29.12.2020 09:34
Son dakika haberi... Çin'den sipariş edilen aşı ne zaman Türkiye'de gelecek? Aşılama programı nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında Ankara'dan aktardı.

Son dakika haberi... Çin'den sipariş edilen aşı ne zaman Türkiye'de gelecek? Aşılama programı nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında Ankara'dan aktardı.

Altuğ, "Çarşamba - Perşembe gibi gelmesini bekliyoruz bu hafta içinde ama parti parti geleceğini biliyoruz aşının ilk etapta 3 milyon doz olacak daha sonra diğer partilerin de Ocak ayına kadar sıklaştırılacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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