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Aşılama programı nasıl olacak? Çin aşısı ne zaman gelecek?
Son dakika haberi... Çin'den sipariş edilen aşı ne zaman Türkiye'de gelecek? Aşılama programı nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında Ankara'dan aktardı.
Son dakika haberi... Çin'den sipariş edilen aşı ne zaman Türkiye'de gelecek? Aşılama programı nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında Ankara'dan aktardı.
Altuğ, "Çarşamba - Perşembe gibi gelmesini bekliyoruz bu hafta içinde ama parti parti geleceğini biliyoruz aşının ilk etapta 3 milyon doz olacak daha sonra diğer partilerin de Ocak ayına kadar sıklaştırılacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.