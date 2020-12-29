Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı!
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı'nın ailesine taziye dileklerini iletti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı'nın ailesine taziye dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, dün Şereflikoçhisar'da silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Paltacı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.