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Cezayir bandıralı LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 24 Aralık'ta 'den ayrılan LNG gemisi bu sabah 'ye giriş yaptı. Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 29.12.2020
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Cezayir bandıralı LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 24 Aralık'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bu sabah Türkiye'ye giriş yaptı.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, saat 08.30'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

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