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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... , " bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 /'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sızma girişimindeki teröristlerin engellendiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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