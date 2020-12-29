Ermenistan Türkiye'nin baskılarına direnemedi! Türk uçaklarına hava sahası açıldı

PROVOKASYON SALDIRILARI

Karabağ'da varılan barış anlaşması sonrası bölgeyi kontrol altına almaya çalışan Azerbaycan ordu güçlerine, silahlı Ermeni grupları tarafından provokasyon amaçlı saldırılar devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Hocavend bölgesindeki Ağdam köyü yakınlarında bir Ermeni silahlı grubunun Azerbaycan ordu güçlerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda bir asker yaşamını yitirirken, bir asker de yaralandı. Saldırıya karşılık verilmesi üzerine yaşanan çatışmada altı Ermeni askerin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, saldırıların tekrarlanması halinde Azerbaycan ordusunun kararlı önlemler alacağı ifade edildi.

Dağlık Karabağ'ın Gubadlı ve Zengelan bölgelerinde geçen hafta inceleme yapan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ve bu ülkeye destek veren bazı Avrupa ülkelerini uyardı. Aliyev, "Ermeni toplumu doğru sonuca varmalı. İntikamcı duygularla yaşarlarsa, sonları kötü olur. Buraya diğer taraftan en az bir mermi atılırsa, Ermenistan sınırına 5 kilometre mesafedeyiz. Onları öyle bir duruma getiririz ki isimlerini unuturlar" ifadelerini kullandı.