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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den işgalden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret

Son dakika haberi....Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyev'le birlikte 44 gün süren savaşta Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrini ziyaret etti.

AA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 13:14
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den işgalden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret

Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görüldü.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den işgalden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret
İlham Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den işgalden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret

"2. Dünya Savaşı'nda faşistler bile böyle vahşet yapmadı." diyen Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den işgalden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret

"Bakın biz nasıl bir düşmanla savaştık. Bölgemizi, Kafkasya'yı faşistlerden kurtardık. Tüm bu köyleri yeniden kuracağız. Düşman, bu yaptıkları için hesap verecek. Tüm tarihi ve dini anıtlarımız, düşman tarafından yıkıldı. Tüm dünya bunu görmeli."

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den işgalden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret

"BU GÖRÜNTÜLER, TAZMİNAT DAVAMIZ İÇİN KANIT OLACAK"

Yol güzergahında işgalden kurtarılan bir diğer il olan Zengilan'ın köylerinin de yıkık durumda olduğunu gösteren Aliyev, "Bazı evlerde yaşamışlar. Sen gel başkasının toprağını zapt et, sonra da 'buranın tarihinin Ermeni toprağı olduğunu' iddia et. Sahtekarlar, hırısızlar, yalancılar ve vahşiler bizim topraklarımızı 30 yıl işgal altında tuttu. Tüm bu görüntüler, bizim tazminat davamız için kanıt olacak." diye konuştu.