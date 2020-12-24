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25 Aralık 2020, Cuma
Haberler Galeri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den işgalden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den işgalden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret
Son dakika haberi....Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyev'le birlikte 44 gün süren savaşta Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrini ziyaret etti.
Giriş Tarihi: 24.12.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 13:14