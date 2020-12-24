Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den işgalden kurtarılan Gubadlı'ya ziyaret

"BU GÖRÜNTÜLER, TAZMİNAT DAVAMIZ İÇİN KANIT OLACAK"

Yol güzergahında işgalden kurtarılan bir diğer il olan Zengilan'ın köylerinin de yıkık durumda olduğunu gösteren Aliyev, "Bazı evlerde yaşamışlar. Sen gel başkasının toprağını zapt et, sonra da 'buranın tarihinin Ermeni toprağı olduğunu' iddia et. Sahtekarlar, hırısızlar, yalancılar ve vahşiler bizim topraklarımızı 30 yıl işgal altında tuttu. Tüm bu görüntüler, bizim tazminat davamız için kanıt olacak." diye konuştu.