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Ermenistan'dan hain saldırı! 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

'ın Hocavend bölgesinde ormanlık alanda saklanan Ermeni askerleri, Azerbaycan askerlerine saldırdı. Çıkan çatışmada bir Azerbaycan askeri şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020
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Ermenistan'dan hain saldırı! 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermenistan askerleri Azerbaycan askerlerine saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 15.30 sıralarında Hocavend ilinin Ağdam (Akaku) köyünde meydana gelen olayda, ormanlık alanda saklanan 6 Ermenistan askerinin Azerbaycan askerlerine saldırdığı belirtildi.

Çıkan çatışmada bir Azerbaycan askeri şehit oldu, 1 asker yaralanırken, 6 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Yaralanan asker Emin Aliyev'e ilk müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldığı ve hayati riskinin olmadığı bildirildi. Saldırıda şehit olan askerin Elmir Gamberov olduğu açıklandı. Bakanlık, şehidin aile ve yakınlarına taziyelerini iletti.

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