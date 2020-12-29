Türkiye Uygur Türklerini iade edecek mi? Algı operasyonları sonrası anlaşmanın maddeleri ortaya çıktı

4. MADDEYE GÖRE DE TÜRKİYE RET HAKKINA SAHİP

4. Maddeye göre de iade talebini takdiren değerlendirmesi gerekir Türkiye'nin.

4/c'ye göre, kişinin durumuma göre, insani sebeplerle iade talebini reddedebilir.

Anlaşma metni birçok ret maddesini içeriyor. Örneğin sınır dışı isteği gönderilen ülkedeki kişinin bir "siyasi suç" işlediği düşünülüyorsa, kişi isteğin yapıldığı ülkenin de vatandaşı ise ya da iltica hakkından faydalanıyorsa Pekin'in sınır dışı talebi reddediliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) onaylanmayan anlaşmaya göre, Çin'in Türkiye'de yaşayan Uygurlar'ın iadesini talep etmesi durumunda Türkiye'nin Çin'in bu talebini reddetme hakkı mevcut. Anlaşmaya göre iade talebinin siyasi bir suçla bağlantısı kuruluyorsa, iadesi istenen kişi halihazırda yaşadığı ülkenin vatandaşıysa ya da iltica haklarından faydalanıyorsa iade talep edilen ülke bu talebi reddetme hakkına sahip.