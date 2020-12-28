Melek Aslan'ı öldürten şeytani plan! Mahrem fotoğraflar...

YAŞADIKLARI KÖYÜN FACEBOOK SAYFASINDA PAYLAŞTI

Ailenin yaşadığı beldenin facebook sayfasında bu iddialarını paylaştı. Savcıya göre aileden Melek'e yönelik beklediği tepkiyi alamayan Orhan Vatansever bu kez kardeşi 21 yaşındaki Mustafa Aslan'a yöneldi. Melek Aslan'ın 'para karşılığı erkeklerle olduğunu, Diyarbakır'ın yarısıyla ilişkiye girdiğini' yazarak Melek'i öldürmesi için tahrik etmeye başladı.

ÖLDÜRTEN MESAJ

İddianamedeki kayıtlara göre Orhan Vatansever 19 Ekim 2020, saat 13.45'te Melek'in kardeşi Mustafa'ya "Adresi belli Mustafa, Diyarbakır'da … adlı apartta, 6. katta kalıyor. İki tane balkon var. Küçük balkonlu olanda kalıyor." şeklinde mesaj atarak Melek'in kaldığı yeri ayrıntılı olarak tarif etti. Ardından da Melek hakkında 'kötü yola düştüğü' şeklinde mesajlar atmaya ve özel fotoğraflarını yollamaya devam etti. İddianameye göre Orhan'ın devam eden tahrik mesajları üzerine Mustafa'da ablasını öldürme fikri oluşmaya başladı. Telefonunda yapılan incelemede Google'da 'Zina yapan abla öldürülebilir mi?' diye aramalar yaptığı belirlendi.