İş yerinde koronavirüs tedbirlerine dikkat! Milyonları ilgilendiriyor







TELİ KAPATIN

Maske, lastiklerinden tutularak kulaklara geçirilmeli. Maskede mutlaka tel bulunmalı ve burnumuza oturacak şekilde sıkıştırılmalı. Burun çıkıntısının kenarlarında hiç boşluk kalmamalı, hava giriş-çıkışı olmamalı. Maskenin yan taraflarında da boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir. Maskenin üst kısmı burna tam oturmalı, yanak kısımları tam kapanmalı ve diğer ucunun ise çenenin alt kısmına kadar inmesi gerekiyor. Kesinlikle dikkat edilmesi gereken nokta ağzın ve burnun maskenin içinde kalmasıdır.