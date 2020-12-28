Anket sonuçları açıklandı: "Koronavirüs aşısı yaptırırım" diyenlerin oranı yüzde 70'e çıktı

-Aşı olmak istemeyenlerin oranı erkek ve kadınlarda aynı mı. Araştırmanızda böyle bir kırılım var mı?

Kadınlar aşı konusunda biraz daha tedbirli olduğunu görüyoruz. Aşıya güven erkeklere oranla kadınlarda birkaç puan daha az. Erkekler aşı olma konusunda biraz daha rahat olduğu görülüyor.