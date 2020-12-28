Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Koronavirüs aşıları ne zaman geliyor?

Yılın son kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısında en önemli gündem maddesi olarak koronavirüs salgınıyla mücadele ve aşı takvimi ele alınmıştı.

İSTİKLAL MARŞI VURGUSU

"Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 2020 yılının son kabine toplantısını az önce gerçekleştirdik. İçinden geçtiğimiz bu yıllar ülkemizin yakın tarihindeki pek çok önemli hadisenin 100. yıldönümlerini de ifade ediyor. Önce İstiklal Harbimizin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışlarının 100. yılını idrak ettik. 22 Haziran Amasya, 23 Temmuz Erzurum, 11 Eylül Sivas kongresiyle devam etmiştir. Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelmesinin ardından istiklal mücadelesi yeni bir safhaya gelmiştir.

İstiklal Harbi'nin bizzat yöneterek Gazi sıfatını alan büyük millet meclisi bu vasfını 15 Temmuz'da bu vasfını bir kez daha tescil ettirerek tarihe geçmiştir. TBMM kabulünün 100. yılı vesilesiyle 2021'i İstiklal Marşı Yılı olarak ilan etti. Bu ülkenin vatandaşı, bu milletin ferdi olmanın en başta gelen şartlardan birini İstiklal Marşı'nın 10 kıtasındaki tüm mesajlarını kalbimize kazımaktır.