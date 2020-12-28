Son dakika: Sağlık Bakanlığı 28 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı | Türkiye'de bugün Kovid-19'dan kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarını duyurdu. İşte 28 Aralık 2020'ye ait koronavirüs (Kovid-19) ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarını duyurdu. İşte 28 Aralık 2020'ye ait koronavirüs (Kovid-19) ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu, 22 bin 203 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz." dedi.
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