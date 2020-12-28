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Son dakika: İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz işbaşı yaptı

Son dakika haberine göre 'na atanan , bugün öğleden sonra Çağlayan'da bulunan 'na geldi. Çiçeklerle karşılanan Yılmaz, makamına geçerek işbaşı yaptı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.12.2020
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Son dakika: İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz işbaşı yaptı

Hakimler ve Savcılar Kurulu geçtiğimiz günlerde yayınladığı Mazeret Kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz'ı atamıştı.



Şaban Yılmaz, bugün işbaşı yaptı. Öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Başsavcı Yılmaz, kapıda kendisine bir süredir vekalet eden Başsavcı Vekili Zafer Koç tarafından çiçeklerle karşılandı.

Birinci kattaki makam odasına geçen Yılmaz, burada ilk tebrikleri kabul etti. Daha sonra Başsavcı Vekillerini toplayan Yılmaz, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

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