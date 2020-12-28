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Son dakika: Bakan Akar, Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoonn ile görüştü

, ile görüştü. Akar, Saadoonn ile görüşmesinde, 'nın milletin ve sınırların güvenliğini korumak ve terör belasına son vermekteki kararlılığını ifade etti.

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Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Son dakika: Bakan Akar, Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoonn ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoonn ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Iraklı mevkidaşı Saadoonn Milli Savunma Bakanlığında baş başa, heyetleri ise karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi.

Terörle mücadele başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmelerde, Akar tarafından, Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğu, Irak yönetimi ile terörle mücadele konusunda oluşturulan koordinasyondan duyulan memnuniyet ve bunun artarak devam etmesinin önemi dile getirildi.

Görüşmede Akar tarafından ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin ve sınırların güvenliğini korumaktaki ve terör belasına son vermekteki kararlılığı ifade edildi.

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