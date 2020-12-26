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Son dakika: Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya'da

Milli Hulusi Akar ve komuta kademesi, Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katıldı.Harp Okulu öğrencilerinin gösterileri ve resmi geçit sonrası tören tamamlandı.

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Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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Son dakika: Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya'da

, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile geldiği 'daki temasları kapsamında, Libya Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine katılım sağladı.

YETKİLİ İSİMLER YER ALDI

Libya Selahaddin Nemruş, Başkanı Halid Meşri ile Fethi Başağa'nın da yer aldığı tören, ulusal marşın çalınmasıyla başladı.

Harp Okulu öğrencilerinin gösterileri ve resmi geçidin ardından tören tamamlandı.

Mezun olan öğrencilerden dereceye girenler, Libya Savunma Bakanı Nemruş, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri, İçişleri Bakanı Başağa'nın yanı sıra Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler tarafından tebrik edildi.

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