Son dakika: Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya'da

Harp Okulu öğrencilerinin gösterileri ve resmi geçidin ardından tören tamamlandı.

Mezun olan öğrencilerden dereceye girenler, Libya Savunma Bakanı Nemruş, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri, İçişleri Bakanı Başağa'nın yanı sıra Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler tarafından tebrik edildi.