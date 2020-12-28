İNSANLARIMIZ DAHA DUYARLI HALE GELDİ

Aslında 3 haftadır neredeyse kısıtlamalar daha yoğunlaştı hafta sonları kısıtlamalar oldu. Akşamları zaten kısıtlamalar vardı. Neticeleri ortada ama tabi bu kısıtlamaların dışında bence kendi gözlemlerim de bunu gösteriyor insanlarımız biraz daha duyarlı hale geldi.