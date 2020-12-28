28 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezel'den A Haber'de korkutan açıklama: Hiçbir zaman güvende hissetmeyecek

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezel'den A Haber'de korkutan açıklama: Hiçbir zaman güvende hissetmeyecek

Son dakika haberi... Bugün toplantısı var. 'nın da bir sunumu olacak. Tedbirler devam edecek mi? Yeni tedbirler açıklanacak mı? Esneme mi olacak? Aşılama takvimi nasıl işleyecek? Aşı ne zaman nasıl uygulanacak? 'de vakaların yeniden artışa geçmesi süreci nasıl etkileyecek? Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 28.12.2020
ABONE OL
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezel'den A Haber'de korkutan açıklama: Hiçbir zaman güvende hissetmeyecek

Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunumu olacak. Tedbirler devam edecek mi? Yeni tedbirler açıklanacak mı? Esneme mi olacak? Aşılama takvimi nasıl işleyecek? Aşı ne zaman nasıl uygulanacak? Çin'de vakaların yeniden artışa geçmesi süreci nasıl etkileyecek? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezel, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezel'den A Haber'de korkutan açıklama: Hiçbir zaman güvende hissetmeyecek

İNSANLARIMIZ DAHA DUYARLI HALE GELDİ

Aslında 3 haftadır neredeyse kısıtlamalar daha yoğunlaştı hafta sonları kısıtlamalar oldu. Akşamları zaten kısıtlamalar vardı. Neticeleri ortada ama tabi bu kısıtlamaların dışında bence kendi gözlemlerim de bunu gösteriyor insanlarımız biraz daha duyarlı hale geldi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezel'den A Haber'de korkutan açıklama: Hiçbir zaman güvende hissetmeyecek

Daha dikkatli olmaya başladılar çünkü kurallara uymadığımızda sonuçları ortada vaka sayıları otomatikman artıyor. O yüzden kuralların çok önemli olduğunu da bu süreç içerisinde anlamış olduk.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezel'den A Haber'de korkutan açıklama: Hiçbir zaman güvende hissetmeyecek

İSTİKRARLI AZALMA VAR

Rakamların en azından istikrarlı bir şekilde azalması önümüzdeki tabloda gördüğümüz gibi istediğimiz bir şey aslında. Şu anki bir haftadır azalmaların olduğunu görüyoruz. Bizim beklentimiz aşılarla birlikte minimum seviyeye düşmesi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezel'den A Haber'de korkutan açıklama: Hiçbir zaman güvende hissetmeyecek

ÇİN HİÇBİR ZAMAN KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMEYECEK

Bu bir pandemi ve çok bulaşıcı bir virüs. Dünya nüfusunun yüzde 70-80'i bağışık hale gelmedikçe virüsün dolaşımı devam edecek. Bu ne anlama geliyor? Çin hiçbir zaman kendini güvende hissetmeyecek. Hastalığı geçirseniz de tekrar hasta olabiliyorsunuz.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezel'den A Haber'de korkutan açıklama: Hiçbir zaman güvende hissetmeyecek

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA