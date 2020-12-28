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Avcılar Belediye binasının enkazından çıkan gerçek şoke etti! Bu zamana kadar...

Son dakika haberi... binasının yıkım çalışmaları başladı. 51 yıl önce yaptırılan biri Gölcük depreminden sonra olmak üzere iki kere güçlendirme çalışması yapılan binada, şoke eden gerçek gün yüzüne çıktı. Bina enkazından bugünkü standartlara göre 400 yerine yaklaşık 200 ton demir çıktığı, beton kalitesinin çok düşük olduğu ve bu kadar yıl ayakta kalmasının 'mucize' olduğu belirtildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Avcılar Belediye binasının enkazından çıkan gerçek şoke etti! Bu zamana kadar...

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından sağlamlığı tartışılan Avcılar Belediyesi Binası geçen şubat ayında tahliye edildi.

Avcılar Belediye binasının enkazından çıkan gerçek şoke etti! Bu zamana kadar...

Binadaki hurda demir karşılığında ihale ile bir firma tarafından yıktırılmasına ve burada günümüzdeki yönetmeliklere uygun yeni bina yapılmasına karar verildi.

Avcılar Belediye binasının enkazından çıkan gerçek şoke etti! Bu zamana kadar...

Avcılar Belediyesi'nin yıkım işlemi geçen ay yapılan açık ihale sonunda 810 bin lira karşılığında bir geri dönüşüm şirketine ihale edildi. Böylece binanın boşaltılmasından 10 ay sonra yıkımına başlandı.

Avcılar Belediye binasının enkazından çıkan gerçek şoke etti! Bu zamana kadar...

Firmanın tahmininden daha az miktarda hurda demir ile karşılaştığı öne sürüldü.

Avcılar Belediye binasının enkazından çıkan gerçek şoke etti! Bu zamana kadar...

Yıkım işini üstlenen firma yöneticilerinden Erkin Şafak Vardal, "Bu bina 1969 yılında yapılmıştı. Avcılar halkına daha iyi hizmet verebilmesi için yeni bina için yeri hazırlıyoruz.

Avcılar Belediye binasının enkazından çıkan gerçek şoke etti! Bu zamana kadar...

Eski bina kullanılan demir ve malzeme bakımından dayanıksızdı. Böyle bir binada bugünkü koşullarda 400 civarı demir çıkması gerekirdi. Ancak, 200 ton gibi demir çıkacak. Kullanılacak demir hurda olarak çıkan demirden çok daha kalın olması gerekirdi.

Avcılar Belediye binasının enkazından çıkan gerçek şoke etti! Bu zamana kadar...

Ne yazık ki ince demir kullanılmış. İki kez güçlendirme çalışması yapılmış. Ayakta kalması mucize. Beton kalitesi çok düşük." ifadelerine yer verdi.

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