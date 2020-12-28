Eski bina kullanılan demir ve malzeme bakımından dayanıksızdı. Böyle bir binada bugünkü koşullarda 400 civarı demir çıkması gerekirdi. Ancak, 200 ton gibi demir çıkacak. Kullanılacak demir hurda olarak çıkan demirden çok daha kalın olması gerekirdi.