İstanbul'un hayalet gemileri akıbetini bekliyor! A Haber gökyüzünden görüntüledi

Karaya oturmuş ya da iflas ve haciz işlemleri uygulanmış gemiler, hayalet gemi oldu. Kartal Sahili'nde kaderine terk edilen gemilerin akıbetinin ne olacağı bilinmiyor.

Marmara Denizi'nin hayalet gemileri akıbetini bekliyor. İflas ve haciz işlemleri nedeniyle kaderine terk edilen gemiler, Kartal Sahili'ni kaplamış durumda. Sahile bağlanan 11 gemiye kimse uğramıyor.