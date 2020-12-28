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Tedbirler devam edecek mi? Çin'de vakaların yeniden artışı süreci nasıl etkileyecek? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezel'den A Haber'de korkutan açıklama

A Haber
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Giriş: 28.12.2020 15:50
Güncelleme:28.12.2020 15:59
Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da bir sunumu olacak. Tedbirler devam edecek mi? Yeni tedbirler açıklanacak mı? Esneme mi olacak? Aşılama takvimi nasıl işleyecek? Aşı ne zaman nasıl uygulanacak? Çin’de vakaların yeniden artışa geçmesi süreci nasıl etkileyecek? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezel, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunumu olacak. Tedbirler devam edecek mi? Yeni tedbirler açıklanacak mı? Esneme mi olacak? Aşılama takvimi nasıl işleyecek? Aşı ne zaman nasıl uygulanacak? Çin'de vakaların yeniden artışa geçmesi süreci nasıl etkileyecek? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezel, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezelden A Haberde korkutan açıklama: Hiçbir zaman güvende hissetmeyecek KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. HASAN TEZEL'DEN A HABER'DE KORKUTAN AÇIKLAMA: HİÇBİR ZAMAN GÜVENDE HİSSETMEYECEK

İşte o açıklamalardan satır başları;

İNSANLARIMIZ DAHA DUYARLI HALE GELDİ

Aslında 3 haftadır neredeyse kısıtlamalar daha yoğunlaştı hafta sonları kısıtlamalar oldu. Akşamları zaten kısıtlamalar vardı. Neticeleri ortada ama tabi bu kısıtlamaların dışında bence kendi gözlemlerim de bunu gösteriyor insanlarımız biraz daha duyarlı hale geldi. Daha dikkatli olmaya başladılar çünkü kurallara uymadığımızda sonuçları ortada vaka sayıları otomatikman artıyor. O yüzden kuralların çok önemli olduğunu da bu süreç içerisinde anlamış olduk.

İSTİKRARLI AZALMA VAR

Rakamların en azından istikrarlı bir şekilde azalması önümüzdeki tabloda gördüğümüz gibi istediğimiz bir şey aslında. Şu anki bir haftadır azalmaların olduğunu görüyoruz. Bizim beklentimiz aşılarla birlikte minimum seviyeye düşmesi.

ÇİN HİÇBİR ZAMAN KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMEYECEK

Bu bir pandemi ve çok bulaşıcı bir virüs. Dünya nüfusunun yüzde 70-80'i bağışık hale gelmedikçe virüsün dolaşımı devam edecek. Bu ne anlama geliyor? Çin hiçbir zaman kendini güvende hissetmeyecek. Hastalığı geçirseniz de tekrar hasta olabiliyorsunuz.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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