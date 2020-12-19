Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlı, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Aydar, bu sırada rüşvet almadım diyerek bağırarak, "Bana kimse rüşvet veremez. Ben rüşvet almadım. Almam da. Ben en namuslu müteahhitim" diyerek bağırdı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı polislerin Ceyhan Belediyesi'ndeki arama çalışmaları da devam ediyor.

KADİR AYDAR KİMDİR?

Rüşvet operasyonu ardaından görevden alınan CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın hayatı merak edildi. Peki Kadir Aydar kimdir? Kaç yaşında?