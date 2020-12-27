Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den altın üretimi müjdesi

8-10 TANE DAHA SAHAMIZ VAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu arada MTA'nın bulduğu yaklaşık 8-10 tane daha altın sahamız var, bunların büyük bir kısmı da Varlık Fonuna devredildi, inşallah milli ekonomiye kazandırılsın diye." dedi.

Türkiye'nin altına değer kattığını vurgulayan Dönmez, "Aslında altın sektörüne baktığımızda potansiyelimiz oldukça yüksek, fakat bugün ulaşmış olduğumuz üretim seviyesi potansiyelimizin oldukça altında. Ve biz bu sene muhtemelen altında 20 milyar doları aşan bir ithalat yapacağız. Neredeyse petrol ithalatı kadar bir altın ithalatı var. Ama bunun bir 5-6 milyar dolarını işleyip tekrar kuyum sektörü ihraç yaptığımızda, böyle bir durum da var, yani külçe altını getiriyoruz, ama işleyip ihraç ediyoruz, bir yerde değer katabiliyoruz altına. İnşallah altında da işte hızlanırsak üretimde bu cari açığa bu anlamda pozitif katkı sağlamış oluruz." şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez açıklamasında, "1700-1800 dolarlara kadar çıktı. Özellikle kriz dönemlerinde insanoğlunun belki kodlarından geliyor, en güvenilir liman olarak altını görüyor. Çünkü paranın değerleri bir anda inebiliyor-çıkabiliyor. Bir de biz Anadolu insanı düğün dernek, birbiriyle hediyeleşme baktığınızda veya ufak tasarruf aracı olarak da altını görürsünüz. O açıdan altına talep maalesef azalmayacak." ifadelerine yer verdi.