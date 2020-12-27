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Son dakika: Hakkari'de çığ düşmesi nedeniyle 1 askeri personel şehit oldu

Son dakika haberi... , "/ bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kaldı. Çığ altında kalan bir personel şehit oldu" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
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Son dakika: Hakkari'de çığ düşmesi nedeniyle 1 askeri personel şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nca Hakkari'de kardan kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalarda çığ altında kalan 2 askerden birinin şehit olduğu, diğerini arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.


Hakkaride çığ düşmesi nedeniyle 1 askeri personel şehit oldu HAKKARİ'DE ÇIĞ DÜŞMESİ NEDENİYLE 1 ASKERİ PERSONEL ŞEHİT OLDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kalmıştır. Bir personelimiz yaralı olarak Yüksekova Devlet hastanesine kaldırılmış, bir personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yaralanan personelimiz Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Aralık 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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