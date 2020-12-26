PKK gençleri artık kandıramıyor! Katılım sıfıra indi





İŞTE UMUT VEREN TABLO

Hakkâri: 2019'da 9 kişi katıldı. 2020'de ise hiç katılım olmadı.

Diyarbakır: 2019'da 12 kişi örgüte katıldı. 2020'de 9 kişi katıldı.

Tunceli: 2019 ve 2020'de örgüte hiç katılım olmadı.

Bitlis: 2019 ve 2020'de örgüte hiç katılım olmadı.

Van: 2019'da 11 kişi, 2020'de ise sadece 4 kişi katıldı.

Mardin: 2019'da 3 kişi, 2020'de ise 2 kişi katıldı.

Batman: 2019'da 5 kişi örgüte katılırken 2020'de ise hiç katılım olmadı.

Bingöl: 2019 ve 2020'de örgüte katılım olmadı.

Muş: 2019 ve 2020'de örgüte katılım olmadı.

Şırnak: 2019'da 3, 2020'de ise 2 kişi katıldı.