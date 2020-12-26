26 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

Toplam vaka sayısının 2 milyon 133 bin 373 olduğu, bugün iyileşen 23 bin 231 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 994 bin 34'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,1 toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 501 olduğu açıklandı.