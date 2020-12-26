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26 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 243 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 19 bin 624'e yükseldi.

Bugün toplam 178 bin 872 test yapılırken, 15 bin 118 yeni vaka sayısı, 3 bin 2 kişi de yeni hasta sayısı oldu.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 133 bin 373 olduğu, bugün iyileşen 23 bin 231 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 994 bin 34'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,1 toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 501 olduğu açıklandı.

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele." ifadelerini kullandı.

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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