Son dakika: THY'den yeni açıklama! Koronavirüs PCR testi ibraz zorunluluğu tarihi güncellendi!
Son dakika haberi...THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolcularımız için istenen negatif PCR testinin ibraz zorunluluğu. 30 Aralık 2020 tarihi olarak güncellenmiştir." ifadelerini kullandı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından Türkiye'ye girişlere yönelik uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.
Ekşi "Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolcularımız için istenen negatif PCR testinin ibraz zorunluluğu. 30 Aralık 2020 tarihi olarak güncellenmiştir." ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Yurtdışından gelen tüm yolculara son 72 saatte yapılmış PCR testi zorunluluğu getiriyoruz Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 salgınının kontrolüne yönelik en güncel bilimsel gelişmeleri takip ediyor ve tedbirlerimizi alıyoruz. Tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle yurtdışından gelişlerde yeni tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur.
TARİH VERDİ
28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurtdışından hava ile; 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir.
YA İBRAZ YA KARANTİNA
Virüsün bu yeni değişkeninin ülkemize girişini önlemek için son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacaktır. Karantinanın 7. gününde yapılacak olan 2. testleri de negatif çıkarsa karantinaları sonlandırılacak, pozitif çıkarsa tedavi altına alınacaklardır.