ATİNA'YA EYP GETİRDİ

Hürriyet'in haberine göre Yunan medyasında bazı alıntıların yer aldığı kitapta Pangalos, Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan "Öcalan skandalı" için şunları yazdı: "Tüm Yunan siyasi partilerin milletvekillerinden oluşan bir heyet, Türkiye ile Irak sınırı yakınında Öcalan'ı ziyaret ettiklerinde, hadlerini aşıp kendi dış politikalarını uygulayarak, Stalinci ve son derece antipatik bulduğum Öcalan'ı cesaretlendirdiler. Öcalan, 1995'teki o ziyarette bir Türk-Yunan savaşı çıkabileceğine inandı. Ben dışişleri bakanı iken Öcalan'ı Atina'ya Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) getirdi. EYP, Öcalan'ın Atina'ya gelmesi için polisleri bile dışarı çıkararak, havaalanındaki VIP salonunu boşalttı.

MANDELA KABUL ETTİ

"Öcalan'ı kabul etmesi için Güney Afrika Cumhurbaşkanı Nelson Mandela ile görüştüğümde, odada ikimizden başka, eşim Hristina ve dedikodulara bakılırsa Mandela'nın son aşkı olan Hintli sekreteri vardı. Mandela, 'Adam Stalinci. Mücadelesi de hoşuma gitmiyor. Ne yapalım' diye sekreterine sordu. Sekreterin yanıtından ikna oldu.