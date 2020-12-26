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Mevlânâ’nın torunu Esin Çelebi Bayru’dan İBB’ye tepki: 700 yıllık geleneğin dışına çıkıldı

’nin kadınlı erkekli sema törenine Mevlânâ’nın torunu , “700 yıllık geleneğin dışına çıkıldı. Hiç hoş karşılanmadı, üzüntü yarattı.” dedi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu da “Bu şaklabanlığı kabullenmemiz mümkün değildir.” diyerek tepki gösterdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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Mevlânâ’nın torunu Esin Çelebi Bayru’dan İBB’ye tepki: 700 yıllık geleneğin dışına çıkıldı

'nin () düzenlediği kadınlı-erkekli sema yapılan Şeb-i Arus törenine tepki sürüyor. Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu , İBB'nin örf ve âdete aykırı şekilde yaptırdığı sema töreni için Mevlana ailesinin tepkili olduğunu açıkladı.

Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru şunları söyledi:

KURAN'LA BAŞLAR

"Sema, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlar. Bilindiği gibi Kuran-ı Kerim Arapça inmiştir ve sema ayin-i şerifinde de Arapça okunur.

Ondan sonra Hz. Mevlânâ'nın Peygamber Efendimize (s.a.v.) yazmış olduğu nat-ı şerif bestelenmiş şekli ile okunur.

700 küsur senedir bu şekilde yapılan bir törendir. Ayrıntıları belli, yüz yıllar öncesinden yazılı olarak bize gelen örfün, âdetin o şekilde geleneğin dışına çıkarılması aile, yakınları ve bu yolda bilgi açısından söz sahibi hocalar tarafından hiç hoş karşılanmadı, büyük üzüntü yarattı.

Mevlevihanelere öteden beri bu yolda Hakk'a hizmet etmek isteyen, buluğ çağını aşmış delikanlılar kabul edilmiştir. Bu ne Mevlevi âdeti, ne Türk örf âdeti, ne de İslam âdeti, bu dünyanın âdeti. O yüzden Meydan-ı Şerifte kız çocukları olmamıştır. Onlar semahanelerin kadınlar mahfili bölümlerinde sema etmişlerdir."

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan yapılan açıklamada ise "İBB organizasyonuyla düzenlenen ve temel değerlerimiz, inançlarımız ve kimliğimize doğrudan saldırı niteliğindeki şaklabanlıkları kabullenmemiz mümkün değildir" denildi.

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