Mevlânâ’nın torunu Esin Çelebi Bayru’dan İBB’ye tepki: 700 yıllık geleneğin dışına çıkıldı

700 küsur senedir bu şekilde yapılan bir törendir. Ayrıntıları belli, yüz yıllar öncesinden yazılı olarak bize gelen örfün, âdetin o şekilde geleneğin dışına çıkarılması aile, yakınları ve bu yolda bilgi açısından söz sahibi hocalar tarafından hiç hoş karşılanmadı, büyük üzüntü yarattı.