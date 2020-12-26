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Son dakika: Mardin'de PKK'lı teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi

Son dakika haberine göre 'de, güvenlik güçlerinin terör örgütü 'ya yönelik düzenlediği operasyonda bir sığınakta roketatar mühimmatı ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2020
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Son dakika: Mardin'de PKK'lı teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütüne yönelik sürdürülen 'Yıldırım-8' operasyonu kapsamında Kerboran kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 1 sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada çuvallara sarılmış 2 antitank, 3 antipersonel roketatar mühimmatı ile 2 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

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