Son dakika: Mardin'de PKK'lı teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi
Son dakika haberine göre Mardin'de, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda bir sığınakta roketatar mühimmatı ele geçirildi.
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İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütüne yönelik sürdürülen 'Yıldırım-8' operasyonu kapsamında Kerboran kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 1 sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada çuvallara sarılmış 2 antitank, 3 antipersonel roketatar mühimmatı ile 2 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.