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İntihar girişiminde bulunan kişi bu sözle ikna edildi: "Buradan atlarsan ölmezsin ki"

'da üst geçitte etme girişiminde bulunan kişi "Buradan atlarsan ölmezsin ki" sözüyle ikna edildi. İntihar girişiminde bulunan kişi bulunduğu yerden alınarak güvenli bir bölgeye alındı.

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Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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İntihar girişiminde bulunan kişi bu sözle ikna edildi: Buradan atlarsan ölmezsin ki

'da üst geçitte intihara teşebbüs eden şahsı vatandaşlar, "Buradan atlarsan ölmezsin, bir yerin kırılır. Kendine yazık edersin" diyerek ikna etti. Olay, Muratpaşa ilçesi Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana geldi.

Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki üst geçidin demir bariyerlere tutunarak aşağı sarkan kimliği belirsiz erkek bir kişi, 'ölmek istiyorum' diyerek intihara teşebbüs etti.

VATANDAŞLARIN O SÖZÜ İKNA ETTİ

Çevredeki vatandaşlarsa hemen şahsın yanına yönelerek atlamaması için uyarılarda bulundu. Zaman zaman korkuluklardan aşağı doğru sarkan kişiyi, cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, "Buradan atlarsan ölmezsin, bir yerin kırılır. Kendine yazık edersin. Bak arabalar geçiyor" sözleriyle ikna etti.

GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

Kişi vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden alınarak güvenli bölgeye alındı.

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