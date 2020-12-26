İntihar girişiminde bulunan kişi bu sözle ikna edildi: "Buradan atlarsan ölmezsin ki"

Antalya'da üst geçitte intihara teşebbüs eden şahsı vatandaşlar, "Buradan atlarsan ölmezsin, bir yerin kırılır. Kendine yazık edersin" diyerek ikna etti. Olay, Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana geldi.