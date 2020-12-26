Saldırı girişiminde bulunacaklardı! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada saldırı girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI
Açıklamada "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.