Saldırı girişiminde bulunacaklardı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Açıklamada "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.