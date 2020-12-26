26 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Saldırı girişiminde bulunacaklardı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı girişiminde bulunacaklardı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada saldırı girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Açıklamada "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA