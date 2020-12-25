Diyanet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de yaşanan kuraklık için harekete geçerek bakanlık tarafından, 81 ilde yağmur duası yapılması çağrısında bulunmuştu.

Hafta boyunca yağışlı geçen hava durumu sonrası Yılmaz Özdil, yapılan yağmur duasıyla dalga geçti.

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Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil de Diyanet İşleri Başkanlığı'na Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve Tele 1 sunucusu Cüneyt Akman'la ilgili tepki çeken bir çağrıda bulundu.

Sifil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir teklif: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dini sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın." ifadelerini kullanmıştı.