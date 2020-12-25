TSK'dan Libya ordusuna ağır silah atış eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere, top, ÇNRA (çok namlulu roketatar) ve havan gibi ağır silah atış eğitimleri verildiğini bildirdi. Bakanlık eğitime ilişkin fotoğrafları paylaştı.
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MSB, Libyalı askerlere, top, ÇNRA (çok namlulu roketatar) ve havan gibi ağır silah atış eğitimleri verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere, topçu, ÇNRA ve havan gibi ağır silah atış eğitimleri verildi." bilgisi paylaşıldı.