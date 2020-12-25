Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Ne zaman sona eriyor? Kimler muaf olacak? Kısıtlama döneminde nereler açık olacak?
Son dakika haberi... Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aralık ayının ilk hafta sonu başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da uygulanacak. Kısıtlama saat 21.00 itibariyle başladı. Öte yandan kısıtlama öncesi İstanbul gibi büyükşehirlerde trafik yoğunluğu gözlendi. Peki kısıtlama süresinde nereler açık olacak? Kısıtlamadan kimler muaf olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman sona erecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...
İçişleri Bakanlığı genelgesinde, hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtilmişti.
NE ZAMAN SONA ERECEK?
Buna göre, hafta sonu için uygulanacak üçüncü sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 21.00'de başladı. Kısıtlama, 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri de saat 20.00'de kapanacak.
NERELER AÇIK OLACAK?
Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.
YEMEK SİPARİŞİ HANGİ SAATLERDE OLACAK?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
FIRINLAR AÇIK MI?
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır. Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.
YÜRÜYEREK GİDİLEBİLECEK
Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir..
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT EDİLEBİLECEK Mİ?
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, zorunluluğu bulunan kişilerin şehirler arası seyahat etmelerine izin verilecek.
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Vatandaşlar, genelgede belirtilen durumların varlığı halinde, toplu ulaşım araçları veya İçişleri Bakanlığının "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.
TEK YAŞAYAN 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN DURUMU NE OLACAK?
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.
CENAZELER NASIL YAPILACAK?
Cenazelere sadece vefat edenin birinci derecede yakınları katılabilecek. Ayrıca alınan tedbirler kapsamında cenaze namazı en fazla 30 kişi ile kılınabilecek.