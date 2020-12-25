25 Aralık 2020, Cuma
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MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım

(), Harekatı bölgesindeki Suriyeli 64 ihtiyaç sahibine kıyafet ve bot, bir engelliye de yardımında bulundu.

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Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım

gönülleri fethetmeye devam ediyor. Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa oraya el uzatan , bu sefer bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"En büyük moral ve motivasyon kaynağımız, mutluluk dolu yüzlerdir. Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesinde 64 Suriyeli kardeşimize mont, bot, çorap, kazak ve eşofmandan oluşan kıyafet yardımı yaptı. Engelli bir Suriyeli vatandaşa da hediye edildi."


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