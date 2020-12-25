MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli 64 ihtiyaç sahibine kıyafet ve bot, bir engelliye de tekerlekli sandalye yardımında bulundu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
"En büyük moral ve motivasyon kaynağımız, mutluluk dolu yüzlerdir. Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesinde 64 Suriyeli kardeşimize mont, bot, çorap, kazak ve eşofmandan oluşan kıyafet yardımı yaptı. Engelli bir Suriyeli vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye edildi."
Türkiye gönülleri fethetmeye devam ediyor. Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa oraya el uzatan Milli Savunma Bakanlığı, bu sefer Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"En büyük moral ve motivasyon kaynağımız, mutluluk dolu yüzlerdir. Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesinde 64 Suriyeli kardeşimize mont, bot, çorap, kazak ve eşofmandan oluşan kıyafet yardımı yaptı. Engelli bir Suriyeli vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye edildi."