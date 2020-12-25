25 Aralık 2020, Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki koronavirüs vakalarında son durumu açıkladı

, " İl sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, %30 olarak yansıdı." dedi.

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Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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SON DAKİKA HABERİ: 'daki koronavirüs vakalarında son durumu sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul İl sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık." açıklamasını yaptı.

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Bakan Koca, "Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi." dedi.

Koca, "Polikliniklerde %50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı." ifadelerini kullandı.

Koca ayrıca, "Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız." açıklamasını yaptı.


Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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