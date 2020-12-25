Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki koronavirüs vakalarında son durumu açıkladı

Koca ayrıca, "Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız." açıklamasını yaptı.



