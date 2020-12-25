Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki koronavirüs vakalarında son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul İl sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı." dedi.
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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki koronavirüs vakalarında son durumu sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul İl sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık." açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, "Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi." dedi.
Koca, "Polikliniklerde %50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı." ifadelerini kullandı.