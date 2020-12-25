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Son dakika: Türk Hava Yollarından açıklama: Türkiye'ye gelecek yolculardan PCR testi belgesi istenecek!

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Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Son dakika: Türk Hava Yollarından açıklama: Türkiye'ye gelecek yolculardan PCR testi belgesi istenecek!

Türk Hava Yolları Genel Müdürü , koronavirüs ile mücadele kapsamında 'nın talebi doğrultusunda 'tan itibaren 'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.

Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

ARTIK TEST ZORUNLULUĞU VAR

"Artık PCR (-) testi zorunluluğu var" diyen Ekşi, "Kovid ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın isteği doğrultusunda 28 Aralık tarihinden itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolcularımızdan uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi istenecektir" paylaşımında bulundu.

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