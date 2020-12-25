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Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın A Haber'e konuştu! Uçuşlar başladı mı?
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın A Haber'e yaptığı açıklamalarda;
"67 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"
İngiltere'de mutasyon sonrası alınan kurallara yasaklara vatandaşlarımız genel olarak uyuyor. Son 2 haftadır hastalanan vatandaşlarımız oldu ama kaybımız yok. Salgının başından bu yana İngiltere'de 67 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Pazartesi-Salı-Çarşamba günü devletimiz İngiltere'den çıkışlı uçuşlara yasak getirmişti. Buradaki vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için özel izinle uçuşlar başlatıldı. Dün ve bugün Türk vatandaşları ve Türkiye'de oturma izni olan yabancılar, PCR testi yaptırmak ve 7 gün karantinada olmak kaydıyla özel uçuşlara izin verildi.
"300-400 TÜRK TIR ŞOFÖRÜ MAĞDUR KALDI"
Fransa ve İngiltere arasındaki mutasyon nedeniyle yaşanan sınır kapatma olayında yüzlerce TIR şof��rü mağdur kalmıştı. Doven'de mağdur kalan TIR şoförlerinin arasında 300-400 kadar Türk vatandaşının da olduğunu söylen Yalçın şöyle konuştu:
Sınırlar oldu geçişler başladı. TIR şoförlerimizin sağlık durumu iyi, Fransa'ya geçişler peyderpey başladı.