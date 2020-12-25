25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Koca'dan İstanbul için müjdeli haber: %50’ye varan azalma oldu

Bakan Koca'dan İstanbul için müjdeli haber: %50’ye varan azalma oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2020 19:14
Güncelleme:25.12.2020 19:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul İl sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle haftalık değerlendirmelerini yaptıklarını belirtti.

Paylaşımında, son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildiğine dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Polikliniklerde yüzde 50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı. Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız.",

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Koca duyurdu! BioNTech aşısı geliyor
Bakan Koca duyurdu! BioNTech aşısı geliyor
Bakan Koca yeni Kovid-19 tedbirlerini açıkladı
Bakan Koca yeni Kovid-19 tedbirlerini açıkladı
Başkan Erdoğan seslendirdi
Başkan Erdoğan seslendirdi
Bakan Koca'dan İstanbul için müjdeli haber
Bakan Koca'dan İstanbul için müjdeli haber
Türkiye Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın A Haber'e konuştu!
Türkiye Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın A Haber'e konuştu!
Yasak aşk skandalı! CHP'li vekile 10 milyon TL'lik şantaj
Yasak aşk skandalı! CHP'li vekile 10 milyon TL'lik şantaj
Başkan Erdoğan vatandaşlara tatlı ikram etti
Başkan Erdoğan vatandaşlara tatlı ikram etti
Başkan Erdoğan'dan İnovasyon Haftası'nda büyüme mesajı
Başkan Erdoğan'dan İnovasyon Haftası'nda büyüme mesajı
Başkan Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması
Teslim olan PKK'lıdan HDP itirafı!
Teslim olan PKK'lıdan HDP itirafı!
Aşı olacağımızı nasıl öğreneceğiz?
Aşı olacağımızı nasıl öğreneceğiz?
Dehşete düştüm diyerek anlattı! İkiyüzlülük
"Dehşete düştüm" diyerek anlattı! İkiyüzlülük
Daha Fazla Video Göster