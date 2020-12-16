Yağmur duasıyla dalga geçen Tele 1 ve Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'e A Haber'de tepki: Din mizah konusu yapılamaz
Kuraklık nedeniyle yağış olmayınca barajlardaki su seviyeleri alarm vermeye başladı. Diyanet de tüm camilerde geçen Cuma günü yağmur duası yaptırdı. Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, peygamber sünneti olan o dua üzerinden dini değerlerimizi aşağılayıp, dalga geçti. Skandal sözlere tepki yağdı. Peki neden dua ile alay ediliyor? Yağmur duası nedir? Bir hurafe mi? Bir gelenek mi? Dini temelleri nedir? Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Casim Avcı ve ilahiyatçı Dr. Kamil Yaşaroğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kuraklık nedeniyle yağış olmayınca barajlardaki su seviyeleri alarm vermeye başladı. Diyanet de tüm camilerde geçen Cuma günü yağmur duası yaptırdı. Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, peygamber sünneti olan o dua üzerinden dini değerlerimizi aşağılayıp, dalga geçti. Skandal sözlere tepki yağdı. Peki neden dua ile alay ediliyor? Yağmur duası nedir? Bir hurafe mi? Bir gelenek mi? Dini temelleri nedir? Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Casim Avcı ve ilahiyatçı Dr. Kamil Yaşaroğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
O açıklamalardan satır başları;
TEMEL KULLUK İŞARETLERİNDEN BİRİSİDİR
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Casim Avcı: Yağmur duası Müslümanların duasıdır öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Dua da Müslümanlar için aslında çok temel ibadetlerden birisidir. Temel kulluk işaretlerinden birisidir.
YAĞMUR DUASI SÜNNETTİR
Yağmur duası konusu belirli bir partinin belirli bir şahsın konusu değildir. Bu Müslümanların öteden beri Resulullah Efendimizin uygulamalarıyla da sabit olan sünnettir.
DİN MİZAH KONUSU YAPILAMAZ
Buradaki konu sadece yağmur duası değildir. Buradaki konu aslında dinimize imanımıza tarihimize kültürümüze karşı ne yazık ki takıntılı hoyrat tavırlardı. Bu tavrı kınıyorum. Din hiçbir zaman mizah konusu yapılamaz.
TOPLUMUMUZDA KARŞILIĞI YOK
İlahiyatçı Dr. Kamil Yaşaroğlu: Aslında bu tarz dine karşı tavır alan yaklaşımların toplumumuzda bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum ben. Halkımız bu tür yaklaşımların altında yatan düşünceleri niyeti çok iyi okuyor. Bunlar çok sınırlı bir güruhtur. İletişim teknolojisini kullanarak değerlerimizle bu şekilde alay derecesine varacak tarzda tavırlar içerisine girebiliyorlar.
MÜSLÜMANIM DİYEN BİRİSİ DUA İLE DALGA GEÇEMEZ
Müftü yardımcısı Zeki Kaya, "Müslümanım diyen birisi dua ile dalga geçemez hafife alamaz sünnet ile dalga geçemez hafife alamaz." dedi.
İNSANLARIN MANEVİYATLARIYLA OYNAMASIN
Tepki gösteren bir vatandaş "Ağzı olan konuşuyor. Sözcü Gazetesi kendine baksın önce. Kendi yanlışlarını düzeltsin insanların maneviyatlarıyla oynamasın bunun sonu hiç güzel olmaz." ifadelerini kullandı.
- Bence ayıp etmişler.
- Bunun yaptığı tamamen saygısızlıktır. Bunların dinle imanla alakaları yok. Bunlar tamamen yanlış şeylerdir.