Kuraklık nedeniyle yağış olmayınca barajlardaki su seviyeleri alarm vermeye başladı. Diyanet de tüm camilerde geçen Cuma günü yağmur duası yaptırdı. Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, peygamber sünneti olan o dua üzerinden dini değerlerimizi aşağılayıp, dalga geçti. Skandal sözlere tepki yağdı. Peki neden dua ile alay ediliyor? Yağmur duası nedir? Bir hurafe mi? Bir gelenek mi? Dini temelleri nedir? Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Casim Avcı ve ilahiyatçı Dr. Kamil Yaşaroğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

O açıklamalardan satır başları;