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Türkiye'den 5 firma Tunus'a 150 milyon dolarlık ihracat yaptı

Tunus ile Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı gerçekleştiren Savunma Sanayii Başkanı Demir, dikkat çeken verileri açıkladı. Demir, "5 firmamız Tunus'a 150 milyon dolarlık yaptı" dedi.

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Giriş Tarihi: 24.12.2020
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Türkiye'den 5 firma Tunus'a 150 milyon dolarlık ihracat yaptı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yılın son günlerinde Tunus'a önemli ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "Başkanlığımız koordinasyonunda 5 firmamız toplam 150 milyon dolar tutarında ihracata imza attı." ifadesini kullandı.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, video konferans üzerinden Tunus ile Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Savunma sanayisinin yılın son günlerinde Tunus'a önemli bir ihracat yaptığına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Başkanlığımız koordinasyonunda 5 firmamız toplam 150 milyon dolar tutarında ihracata imza attı. TUSAŞ'ın ANKA-S İHA'ları, BMC'nin Kirpi ve Nurol Makina'nın Ejder Yalçın zırhlı araçları, Katmerciler'in tanker ve tank gibi çeşitli araçları, ASELSAN'ın elektro-optik sistemleri Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacak."

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