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Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı?

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna yanıt verdi. İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul için uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara geneli için kuvvetli fırtına beklendiğini belirtti.

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Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
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Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

MGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Rüzgarın; yarın(Cuma) öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna yanıt verdi. İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul için uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara geneli için kuvvetli fırtına beklendiğini belirtti.

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