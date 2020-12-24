Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı?

Rüzgarın; yarın(Cuma) öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna yanıt verdi. İstanbul'a kar yağacak mı?