Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 Aralık 2020'ye ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 24 Aralık 2020'ye ait korona virüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 24 Aralık 2020'ye ait korona virüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
GÜNÜN KORONA VİRÜS VAKA SAYILARI
Ağır hasta sayısı 4 bin 805 oldu, 33 bin 985 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 935 bin 292'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım." dedi.
DÜNÜN KOVİD-19 VAKA VE VEFAT RAKAMLARI