25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 Aralık 2020'ye ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 Aralık 2020'ye ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?

haberi... adresi üzerinden Türkiye'nin 24 Aralık 2020'ye ait korona virüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
ABONE OL

adresi üzerinden Türkiye'nin 24 Aralık 2020'ye ait korona virüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı 24 Aralık Kovid-19 verilerini paylaştı! 18 bin yeni vaka var SAĞLIK BAKANLIĞI 24 ARALIK KOVİD-19 VERİLERİNİ PAYLAŞTI! 18 BİN YENİ VAKA VAR

Türkiye'de son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN KORONA VİRÜS VAKA SAYILARI

Ağır hasta sayısı 4 bin 805 oldu, 33 bin 985 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 935 bin 292'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım." dedi.

DÜNÜN KOVİD-19 VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

Sağlık Bakanı Koca canlı yayında açıkladı: Çin aşısı pazar gecesi yola çıkıyor SAĞLIK BAKANI KOCA CANLI YAYINDA AÇIKLADI: ÇİN AŞISI PAZAR GECESİ YOLA ÇIKIYOR

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA