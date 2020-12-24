Son dakika... VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından gerçekleştirilen burs başvuruları geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği burslar için değerlendirme işlemleri başlamıştı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Başvuru sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar, internet üzerinden sonuçların hangi gün duyurulacağını merak ediyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman belli olacak?

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2020 VGM üniversite burs sonuçları henüz açıklanmadı. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirme işlemleri başladı. Bir önceki döneme ait başvuru sonuçları Ocak ayında açıklanmıştı. Buna göre, başvuru sonuçlarının Ocak ayının ilk haftası açıklanması tahminler arasında. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

VGM üniversite burs sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. VGM tarafından yapılan son açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.