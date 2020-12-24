Son dakika: VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman belli olacak?
VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Burs almak için başvuruda bulunan öğrenciler ve velileri, kurumdan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Yeni yıla giremize kısa bir süre kala sonuçları öğrenmek isteyen öğrenciler detayları araştırıyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
Son dakika... VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından gerçekleştirilen burs başvuruları geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği burslar için değerlendirme işlemleri başlamıştı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Başvuru sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar, internet üzerinden sonuçların hangi gün duyurulacağını merak ediyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman belli olacak?
VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2020 VGM üniversite burs sonuçları henüz açıklanmadı. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirme işlemleri başladı. Bir önceki döneme ait başvuru sonuçları Ocak ayında açıklanmıştı. Buna göre, başvuru sonuçlarının Ocak ayının ilk haftası açıklanması tahminler arasında. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
VGM üniversite burs sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. VGM tarafından yapılan son açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.
2020 VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.
VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
KİMLER ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.
KİMLER VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN FAYDALANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
VGM BURSU KYK BURSUNA ENGEL Mİ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursları, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) burs başvuru sonuçlarının açıklamasının ardından açıklanmaktadır. Öğrencinin KYK bursu almaya hak kazanması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs başvurusu iptal edilir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınır.